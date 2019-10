Il tecnico dei nerazzurri commenta il pareggio subito in rimonta con la Lazio: "Non si è mai visto un episodio così".

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 17:22 | aggiornato 19/10/2019 17:27

Quella fra Lazio e Atalanta sarà sicuramente ricordata come una delle partite più emozionanti di questo campionato, con i bergamaschi capaci di andare sul 3-0 dopo uno strepitoso primo tempo salvo poi venir rimontati dai padroni di casa nella ripresa per il 3-3 finale.

I nerazzurri sono stati comunque protagonisti di una prestazione fantastica (in particolare nella prima frazione) ma nel post partita sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini che si è diviso fra la soddisfazione per i 90 minuti e l'amarezza per risultato ed episodi.

L'allenatore dell'Atalanta infatti si è molto lamentato per quanto visto all'Olimpico, in particolare per il primo dei due calci di rigore assegnati alla Lazio e trasformati da Ciro Immobile. Episodio che secondo lui ha danneggiato la Dea.

Gasperini protesta per i rigori subiti in Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta, furia Gasperini: "Immobile si è tuffato"

Ai microfoni di Sky Sport, Gasperini è stato molto duro quando ha commentato gli episodi arbitrali visti in Lazio-Atalanta. Puntando subito il mirino verso il direttore di gara e verso Immobile, che si è conquistato entrambi i penalty.