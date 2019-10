L'occasione finale era in fuorigioco quindi sarebbe stata annullata, dobbiamo gestire le partirle ma poi chiuderle per evitare situazioni così. Nel secondo tempo abbiamo mosso meglio palla e loro erano un po' più stanchi. Bernardeschi fa un lavoro importante che permette agli attaccanti di coprire meno, gli è mancata un pizzico di lucidità. La strada è quella giusta ma dobbiamo lavorare sui dettagli: abbiamo fatto una buona partita ma l'abbiamo macchiata con due o tre erroracci. Non mi è piaciuto che dopo il vantaggio ci siamo messi a gestirla e abbiamo avuto un calo di determinazione. Mihajlovic? Mi dà sempre grande gioia vederlo sul campo.

La Juventus ricomincia in campionato da dove aveva finito, con una vittoria per 2-1 contro il Bologna. Un successo meritato ma arrivato anche con un doppio brivido nel finale, con Santander che va due volte vicino al gol e i bianconeri che si salvano grazie alla traversa prima e a Buffon poi.

L'allenatore della Juventus parla dopo la vittoria contro il Bologna: "L'occasione finale era in fuorigioco, non dobbiamo peccare di presunzione".

