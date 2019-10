I tifosi del Yeovil hanno insultato l'estremo difensore Pajetat prima di un rigore: la squadra ha deciso di abbandonare il rettangolo di gioco.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 18:55 | aggiornato 19/10/2019 19:02

Ancora un vergognoso episodio di razzismo nel mondo del calcio, stavolta durante una partita di FA Cup: nel match del quarto turno di qualificazione fra Haringey Borough e Yeovil, i padroni di casa hanno deciso di abbandonare il campo per colpa di cori insultanti.

La vittima è il portiere Valery Douglas Pajetat, che come riportato dal Mirror, sarebbe stato bersagli di un gruppo dei tifosi della squadra ospite poco prima di dover parare un rigore concesso attorno al 64esimo minuto.

Haringey Borough v Yeovil Town was abandoned following alleged racial abuse aimed at the Haringey keeper.



Haringey walked off the pitch in the 2nd half of the FA Cup tie.



Both sets of players then walked back out onto the pitch in a show of solidarity!👏pic.twitter.com/K06xCedfZM — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) October 19, 2019

L'attaccante Ryan Murphy ha trasformato il penalty ma gli animi i sono subito scaldati, con i giocatori dell'Haringey Borough che hanno deciso di abbandonare il campo dopo aver visto il loro estremo difensore estremamente scosso per via dei cori razzisti subiti dai sostenitori dello Yeovil.

FA Cup, l'Haringey Borough lascia il campo per cori razzisti

Il suo compagno di quadra Rowe ha reagito con grande rabbia ma è stato fermato dagli steward mentre il capitano avversario provava a calmare i suoi tifosi. Il tutto è stato certificato da un tweet della società.

Sorry for the late update but wanted to make sure we gave correct information.



Game has been abandoned following racial abuse. Horrendous afternoon.



It must be said that 99.9% of @YTFC fans are also disgusted by what’s happened as much as we are.



One club, one community. — Haringey Borough FC (@HaringeyBoroFC) October 19, 2019

I nostri giocatori hanno lasciato il campo dopo dei cori razzisti, una serata orribile. Dobbiamo dire che il 99,9% dei tifosi dello Yeovil sono schifati da quanto successo quanto noi.

Non si sa ancora come la Federcalcio inglese reagirà a quanto successo e che effetti ci saranno nel percorso in FA Cup delle due squadre, dopo che i giocatori hanno deciso di non giocare e sono rientrati solo dopo 20 minuti unicamente per mostrare solidarietà al portiere