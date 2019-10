Milan e Inter continuano a lavorare duramente per la costruzione del nuovo stadio che sorgerà al posto di San Siro. Le società hanno presentato nei giorni scorsi due progetti, uno di questi potrebbe diventare la nuova casa delle società milanesi. Intanto ai microfoni di Affari Italiani sono intervenuti alcuni rappresentati di Milan e Inter che hanno fatto il punto della situazione:

L’unica opzione ad oggi sul tavolo è quella di poter realizzare un nuovo San Siro a San Siro e su questa si è basata la Proposta di Fattibilità e la richiesta avanzata al Comune di Milano. I club non hanno un altro progetto altrove. Se la Giunta Comunale non dovesse riconoscere il pubblico interesse alla proposta dei club, l’opzione San Siro smetterà di esistere fin dal suo primo passo procedurale. Qualora dovesse verificarsi tale situazione, e solo allora, i club definiranno passi successivi, fermo restando l’esigenza di dotarsi di uno stadio in linea con i top club coi quali competono. Status quo e ristrutturazione non sono strade percorribili. I club hanno fatto una proposta chiara e precisa. Se si vorrà dire di no - anche solo in parte a questa domanda - i club valuteranno il da farsi. Massima disponibilità con tutti a migliorare il progetto ma non a stravolgerlo nei suoi fondamentali