Deksisa e Masai protagonisti alla Maratona di Amsterdam

Si preannunciano grandi tempi sul veloce percorso della Maratona di Amsterdam lungo le rive del fiume Amstel. Solomon Deksisa e Linet Masai partono come favoriti nella gara in programma domenica 20 ottobre.

di Diego Sampaolo - 19/10/2019 12:39 | aggiornato 19/10/2019 18:44

L’etiope Solomon Deksisa e la keniana Linet Masai tornano a correre alla TCS Amsterdam Marathon un anno dopo aver stabilito il record personale sul veloce percorso olandese con arrivo all’interno dello Stadio Olimpico, sede dei Giochi Olimpici del 1928 e degli Europei di atletica del 2016.

Deksisa si classificò al terzo posto nella passata edizione in 2h04’40” alle spalle del vincitore Lawrence Cherono, che si impose in 2h04’06” stabilendo il record del percorso. Il top runner keniano si è confermato successivamente ai vertici mondiali vincendo anche le ultime edizioni della maratona di Boston e di Chicago.

Solomon Deksisa:

Il percorso è completamente piatto e ideale per correre grandi tempi. Non vedo l’ora di correre ad Amsterdam

Il Kenya schiera Elisha Rotich e Vincent Kipchumba, che sono scesi entrambi al di sotto delle 2h07’ nel 2019 correndo rispettivamente in 2h06’12” a Seul e in 2h06’56” a Vienna.

Il favorito per il titolo nazionale in gara è Abdi Nageeye, che vanta un personale di 2h06’17” stabilito lo scorso Aprile in occasione del quarto posto alla Maratona di Rotterdam. Il trentenne olandese di origini africane ha corso di recente la Great North Run Half Marathon in 59’55” (prestazione non omologabile a fini statistici). Nageeye si allena insieme al primatista del mondo della maratona Eliud Kipchoge.

Abdi Nageeye:

Reggere i ritmi di Kipchoge in allenamento mi ha aiutato a diventare un atleta migliore. Posso correre sempre più forte

La keniana Linet Masai (campionessa del mondo dei 10000 metri a Berlino 2009) è il nome più conosciuto tra le iscritte alla gara femminile. Masai si classificò al quinto posto ad Amsterdam nel 2018 in 1h07’44”. Dopo il recente 1h07’44” realizzato alla Great North Run Masai torna a correre ad Amsterdam con l’obiettivo di battere il record del percorso di 2h21’09” stabilito dall’etiope Meseret Hailu Debele nel 2012.

Le principali protagoniste della gara femminile sono l’etiope Azmera Gebru e la portacolori del Barhein Mimi Belete. Entrambe vantano un record personale al di sotto dei 2h23’. Belete iniziò la carriera come specialista del mezzofondo in pista con personali di ottimo livello (4’00”08 sui 1500 metri, 8’30”00 sui 3000 metri e 14’54”71 sui 5000 metri). Di recente si è specializzata sulle corse su strada stabilendo record personali di ottimo livello come 2h22’29 alla Maratona di Toronto del 2018 e 1h08’16” alla Mezza maratona giapponese di Gifu.

Azmera Gebru si è classificata terza ad Amsterdam l’anno scorso e seconda alla maratona di Parigi nello scorso Aprile stabilendo il record personale con 2h22’52” e ha corso anche record personali come 8’40”01 sui 3000 metri, 14’57”38 sui 5000 metri e 1h10’40” sulla mezza maratona. Le altre due top runner etiopi in gara sono Shashu Insermu e Guteni Shone, che vantano record personali di 2h23’28” e 2h23’32”.