Il secondo del serbo parla dopo Juventus-Bologna: "Il rigore? Avremmo gradito che l'arbitro fosse andato a rivederlo".

di Redazione Fox Sports - 19/10/2019 23:37 | aggiornato 19/10/2019 23:38

Orgoglio per una bella prestazione in casa dei campioni d'Italia ma rammarico per una sconfitta che poteva essere evitata. È questo lo stato d'animo in casa del Bologna dopo la partita persa contro la Juventus all'Allianz Stadium nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A.

A rivelarlo è Emilio De Leo, il secondo di Sinisa Mihajlovic, che ai microfoni di DAZN ha parlato proprio di come il tecnico serbo (che era in panchina a Torino ma ha lasciato il suo posto 2 minuti prima del fischio finale perdendosi la doppia occasione di Santander) ha parlato alla sua squadra dopo il triplice fischio. In più è arrivato anche un commento all'episodio che sta facendo discutere, cioè il presunto fallo di mano di De Ligt che avrebbe potuto portare a un calcio di rigore per il Bologna.