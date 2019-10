Il ct Roberto Mancini sta concedendo lo stesso minutaggio in Nazionale a Immobile e Belotti, prima di decidere chi sarà il titolare durante la manifestazione continentale. Ma secondo l'opionionista di Sky Sport, Daniele Adani, non sarà una corsa a due.

E sono nove. Con la doppietta di rigore nel 3-3 tra Lazio e Atalanta, Ciro Immobile è salito a quota 9 sempre più in vetta nella classifica marcatori della Serie A. Se dovesse continuare a viaggiare su queste medie, l'attaccante biancoceleste sarebbe sicuro di strappare una convocazione per i prossimi Europei.

