Grande chance per Roman Reigns di strappare il titolo al giapponese. E Bayley conosce la nuova sfidante.

di Marco Ercole - 18/10/2019 18:17 | aggiornato 18/10/2019 20:23

Concluso (forse) il Draft andato in scena negli ultimi show WWE, per le Superstar adesso è il momento di darsi da fare per emergere nei loro roster di appartenenza, nel caso specifico di SmackDown.

Roman Reigns già stanotte avrà l'occasione di conquistare una cintura, strappandola all'attuale campione intercontinentale Shinsuke Nakamura, dopo che il manager del giapponese, Sami Zayn, ha provocato The Big Dog su Twitter.

Ma non è finita, perché nella puntata che andrà in onda dalla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis (Indiana), casa degli Indiana Pacers di NBA, è già stato annunciato anche un match a 6 per stabilire chi sarà la prossima sfidante al titolo femminile di Bayley, dopo che Charlotte Flair è stata trasferita a Raw.

WWE SmackDown, 18 ottobre 2019

In questa stessa puntata la campionessa di SmackDown sarà poi ospite di "Miz TV", mentre The New Day e Heavy Machinery combatteranno contro The Revival, Dolph Ziggler e Robert Roode. Questo e molto altro nella puntata di venerdì 18 settembre, che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek SmackDown dove troverete WWE News e Highlights dello show.

