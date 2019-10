E se i due club non dovessero trovare un accordo, sarà il Comité de Competición l'organo incaricato di determinare la data dell'incontro. Da escludere il 18 dicembre, che cade di mercoledì. La Liga teme infatti di perdere ascolti e visibilità e ha proposto sabato 7 dicembre. Non resta che aspettare per fissare il nuovo appuntamento sul calendario.

A causa della problema situazione politica in Catalogna, RFEF e Liga hanno ufficializzato il rinvio di Barcellona-Real Madrid, inizialmente in programma il 26 ottobre al Camp Nou.

