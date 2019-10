Il 18enne altoatesino raggiunge la semifinale all'ATP 250 di Anversa grazie al 6-4 3-6 6-3 inflitto allo statunitense e ora è virtualmente numero 100 del mondo.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 16:39 | aggiornato 18/10/2019 16:44

Jannik Sinner non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver battuto Gael Monfils agli ottavi dell'ATP 250 di Anversa, il 18enne altoatesino supera anche il classe 1998 Frances Tiafoe (numero 53 del mondo) in 1 ora e 43' col risultato di 6-4 3-6 6-3, raggiunge la prima semifinale ATP in carriera e diventa virtualmente numero 100 del mondo.

Si trattava del primo confronto tra i due Next Gen, che con ogni probabilità si ritroveranno alle Next Gen Finals di Milano (Sinner ha ricevuto una wild card), il torneo riservato ai migliori sette giocatori under 21 della stagione.

ATP 250 Anversa, Sinner in semifinale contro uno tra Wawrinka e Simon

Adesso in semifinale Sinner dovrà vedersela con uno tra Wawrinka e Simon. Con lo svizzero ha già avuto modo di giocarci agli ultimi US Open, quando perse senza sfigurare al 1° turno con il punteggio di 6-3 7-6 4-6 6-3.