Quali conseguenze avrebbe sul Fantacalcio un eventuale rinvio della sfida? Per chi gioca su Fantacalcio.it e su La Gazzetta dello Sport con Magic, ci sono due possibilità: aspettare che la partita si recuperi oppure procedere al calcolo della giornata già martedì mattina - all'indomani di Brescia-Fiorentina - assegnando un 6 politico ai giocatori di Samp e Roma. Anche chi gioca con Superscudetto potrà decidere se aspettare il recupero della sfida o assegnare 6 politico ai giocatori di Samp e Roma, ricordando però che per i portieri il voto sarà 5.

Gran parte delle gare si giocheranno domenica, quando però potrebbe esserci in rinvio causa maltempo. Notizia dell'ultima ora è infatti che Sampdoria-Roma potrebbe essere rimandata a data da destinarsi a causa delle forti piogge che per tutto il weekend si abbatteranno sulla città di Genova.

