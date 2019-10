Il tecnico serbo ha allenato la squadra a Casteldebole questo mercoledì, per la sfida ai bianconeri dipenderà dalle condizioni meteo.

di Marco Ercole - 18/10/2019 11:14 | aggiornato 18/10/2019 11:18

Mihajlovic - meteo permettendo - sarà l'uomo in più del Bologna all'Allianz Stadium, nella partita di Serie A contro la Juventus. Da quando il 13 luglio l'allenatore serbo ha comunicato in una struggente conferenza stampa di combattere la leucemia, Sinisa non si è mai arreso e ha iniziato a testa alta la sua battaglia.

Si è sottoposto a due diversi cicli di terapie invasive per combattere la malattia e adesso, terminata la seconda, si sta dimostrando ancora più carico del solito. E soprattutto sorridente, così ha diretto allenamento di mercoledì del Bologna a Casteldebole, lo stesso farà anche oggi se il tempo dovesse confermarsi sereno.

Serie A, Juve-Bologna: Mihajlovic in panchina

Lui vuole essere in panchina a Torino per la prossima partita di Serie A, lo si è visto dal suo solito atteggiamento durante l'allenamento. Ha parlato con i giocatori nel corso della seduta (consistita in riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e prove di conclusioni a rete), provato gli schemi e partecipato attivamente alla rifinitura entrando in campo per dare indicazioni.

Vuole farlo anche all'Allianz Stadium, per essere davvero l'arma in più. Come anticipato, però, dipenderà molto dalle condizioni meteo: in caso di pioggia o situazione troppo fredda, infatti, Mihajlovic dovrà seguire il match da uno skybox all'interno dello stadio.