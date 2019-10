A firmare l'ordinanza di custodia in carcere è stato il gip di Milano Guido Salvini, nell'inchiesta della Digos coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. Manduca era stato convocato più volte ma aveva sempre deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario Fabio Manduca, 39 anni, ultrà napoletano che il 26 dicembre 2018 ha preso parte agli scontri scoppiati prima di Inter-Napoli. Manduca era alla guida della Renault Kadjar che ha travolto e ucciso il 39enne Daniele Belardinelli (ultrà del Varese, la cui tifoseria è gemellata con quella interista) in via Novara, a poco meno di 2 chilometri da San Siro, passando sopra il corpo e poi proseguendo la marcia.

