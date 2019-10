Edin non vuole abbandonare la squadra ma le possibilità di recupero con i blucerchiati non sono elevatissime. L’obiettivo è esserci almeno con Borussia Moenchengladbach e Milan.

di Franco Borghese - 18/10/2019 17:30 | aggiornato 18/10/2019 17:35

C'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di lui. Edin Dzeko lo sa e non vuole abbandonare i compagni. Non vuole abbandonare la Roma. I giallorossi hanno bisogno di vincere in casa della Sampdoria (allenata curiosamente dall'ex Claudio Ranieri, che nei giorni scorsi ha sostituito l'altro ex romanista Eusebio Di Francesco), ma hanno la formazione largamente rimaneggiata. Per questo la presenza del bosniaco può fare la differenza.

Ieri, per la prima volta dopo la doppia frattura allo zigomo occorsagli durante l’ultima (polemica) partita di campionato che la Roma ha pareggiato all'Olimpico contro il Cagliari, Dzeko si è allenato in gruppo. Lo ha fatto utilizzando una mascherina protettiva in fibra di carbonio. E il tecnico giallorosso spera di riuscire a recuperarlo già per la partita di Genova. Non sarà semplice però, è giusto partire da questa premessa.

Va infatti sottolineato il fatto che il mix tra mascherina e sudore ha dato abbastanza fastidio a Dzeko. Il bosniaco, peraltro, ieri ha fatto solo la parte tattica in campo, senza subire quindi contrasti di alcun tipo. Il problema vero però è un altro. Gli stessi medici che lo hanno operato, da giorni raccomandano prudenza, perché un colpo fortuito allo zigomo potrebbe mettere a rischio l’intervento, che ha piazzato una vite proprio sotto l’occhio destro della punta. Per questo motivo, le chance che Edin possa giocare domenica contro la Sampdoria non sono elevate. Tecnico e compagni gli chiederanno però uno sforzo.

Fonseca al momento valuta tutte le alternative. Tra queste non va escluso il rinvio della partita che la Roma giocherà contro la Sampdoria. Lo slittamento consentirebbe a Dzeko di esserci nell’eventuale recupero, con tutta probabilità a gennaio. Dal club blucerchiato filtra ottimismo sul terreno di gioco, visto che la rizollatura estiva ha migliorato di parecchio il fondo di Marassi. Domenica su Genova ci sarà però una perturbazione non indifferente.

Perciò, al netto dell’aiuto del meteo, la Roma pensa a cose di più stretta competenza, come il far ritrovare la migliore condizione a Kalinic, sostituto naturale di Dzeko. Giovedì i giallorossi affronteranno in casa il Borussia Moenchengladbach (primo in Bundesliga) e domenica, sempre all’Olimpico, il Milan (passato da Giampaolo e Pioli). La speranza di Dzeko è quella di sfidare i tedeschi, la certezza è quella di esserci contro i rossoneri.