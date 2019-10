Zamparini aveva tentato una conciliazione offrendo 10 milioni di euro: la cifra è stata ritenuta insufficiente.

di Marco Ercole - 18/10/2019 12:15 | aggiornato 18/10/2019 12:20

A partire da questa mattina non esiste più in via ufficiale l'US Città di Palermo. La società rosanero è infatti fallita, dal momento che il Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta della Procura, ritenendo di conseguenza improcedibile la domanda di concordato presentata nella giornata di ieri in extremis dalla famiglia Zamparini.

L'ex presidente aveva messo sul piatto una somma vicina ai 10 milioni di euro per tentare di risolvere la vicenda. Una cifra ritenuta insufficiente da parte dell'amministratore giudiziario Giovanni La Croce.

Palermo fallito ufficialmente: niente da fare per Zamparini

Il suo parere negativo ha di conseguenza portato a depositare questa mattina la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale fallimentare di Palermo: entro tre giorni i bilanci, le strutture contabili e l'elenco dei creditori dovranno essere depositati in cancelleria, inoltre sono stati stabilite anche le apposizioni di sigilli sui beni della società.

La conseguenza successiva saranno gli avvisi di garanzia per bancarotta nei confronti di chi ha gestito il Palermo fino a farlo fallire: tra questi ovviamente anche Maurizio Zamparini, già a processo per falso in bilancio. Intanto una nuova assemblea per verificare lo stato passivo di creditori e terzi interessati è stata già fissata al prossimo 10 febbraio.