Il fantasista dell'Arsenal torna a parlare dell'aggressione subita a Londra.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 17:54 | aggiornato 18/10/2019 19:58

Non ha dimenticato quel giorno, Mesut Ozil. Il fantasista dell'Arsenal è ancora scosso per l'aggressione subita a Londra davanti a un ristorante turco nella zona di Golders Green, mentre era insieme al compagno di squadra Sead Kolasinac che ha reagito e fatto scappare i malintenzionati. In un'intervista rilasciata al The Athletic, l'ex Real Madrid ha raccontato altri retroscena di quella giornata da incubo: