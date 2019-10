Milan, Pioli abolisce il ritiro pre-partita

Milan, bilancio in rosso: ecco perché il club non è preoccupato

Contro il Lecce si dovrebbe vedere un Milan schierato con un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali alle spalle di Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa; a centrocampo spazio a Kessié, Biglia e Paquetà, in avanti Suso, Piatek e Rebic. Questi ultimi due si giocano il posto rispettivamente con Leao e Calhanoglu.

Sì, perché con Giampaolo e Gattuso il ritiro pre-partita era legge, ora invece con l'allenatore nativo di Parma diventerà un ricordo. I giocatori svolgeranno la seduta di rifinitura alla vigilia della partita, ceneranno insieme e poi potranno andare a casa a dormire con le proprie famiglie per tornare la mattina per la colazione. Solamente chi vorrà passerà la notte nel centro sportivo.

Stefano Pioli porta cambiamenti in casa Milan. Non parliamo solo di nuovi schieramenti tattici e giocatori che prima erano ai margini e ora sono destinati a diventare titolari, ma anche di regole e metodologie. Tra le ultime scelte prese dal neo tecnico rossonero - riporta Sky Sport - fa rumore l'abolizione del ritiro pre-partita, una novità assoluta dalle parti di Milanello.

