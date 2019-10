Il bilancio del Milan è in rosso per 146 milioni di euro al 30 giugno 2019, ma il fondo di investimento Elliott si dice ottimista.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 10:25 | aggiornato 18/10/2019 10:30

Il bilancio del Milan, al 30 giugno 2019, presenta un segno meno di 146 milioni di euro. Una situazione che, come riportato da ieri da diversi quotidiani, costringerebbe il club a vendere alcuni giocatori chiave già nella finestra invernale di calciomercato. Ma il Fondo Elliot, proprietario del club, smentisce e al contrario - riporta Sky Sport - si dice assolutamente sereno e ottimista. Elliot infatti sta coprendo tutte le perdite e sottolinea come l'obiettivo sia sempre quello di riportare la società in cima al mondo.

La perdita fatta registrare dall'esercizio 2018/19 non ha rappresentato una sorpresa, anzi, era attesa. E adesso l'aspettativa è di veder ridurre questa perdita nell'anno in corso e in quelli successivi, così da arrivare a una situazione di conformità ai parametri del Fair Play Finanziario. Quello intrapreso dalla società rossonera è un percorso lungo e difficile ma molto ben avviato.

Secondo Elliot sarebbe un errore concentrarsi esclusivamente sul passivo, una valutazione parziale che non rifletterebbe la situazione reale del club. Bisogna anche considerare il netto miglioramento rappresentato nel bilancio dal patrimonio netto, aumentato di 119 milioni di euro: si è infatti passati dai -36 del giugno 2018 ai +83 di fine giugno 2019. Un indicatore, questo, dello stato finanziario della società.