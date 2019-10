La squadra di Tuchel si impone 4-1 in casa dei rossoneri grazie alle reti di Di Maria (doppietta), Mbappé e Icardi. Di Ganago la rete dei padroni di casa che finiscono in nove.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 23:45 | aggiornato 18/10/2019 23:54

Il PSG vince senza problemi nell'anticipo del venerdì valido per la decima giornata di Ligue 1. All'Allianz Riviera, la squadra di Tuchel supera 4-1 i padroni di casa del Nizza e sale a quota 24 punti a +5 sul Nantes secondo.

Ma che gol ha fatto Di María? 😍

Magia spaziale del Fideo 👏#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/32pynstqte — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 18, 2019

Il match si sblocca al 15', quando Mauro Icardi di prima serve splendidamente in profondità Angel Di Maria che arriva davanti a Benitez e lo batte col mancino. Sei minuti dopo è già l'ora del raddoppio e lo firma ancora Di Maria. Stavolta l'assistman è Meunier, l'ex Real Madrid riceve, arriva sul fondo e da posizione defilata s'inventa un meraviglioso pallonetto di esterno sinistro che beffa ancora Benitez.

Al 67' il Nizza riapre la partita. Kimpembe e Marquinhos (subentrato a Thiago Silva) pasticciano, ne approfitta Ganago che col piattone destro fa 2-1. Ma non è serata per la squadra di Vieira. In tre minuti, dal 74' al 77', l'arbitro Letexier espelle Cyprien per doppio giallo ed Herelle col VAR per uno schiaffetto rifilato a Paredes.

PSG, Mbappé e Icardi chiudono i conti

In doppia inferiorità numerica, il Nizza non può che affondare. Chiudono la partita Mbappé, entrato per Sarabia all'83' e a segno cinque minuti dopo con un destro dall'interno dell'area di rigore, e Icardi, che riceve da Mbappé e a porta vuota fissa il risultato sul 4-1. Per l'attaccante di proprietà dell'Inter si tratta della terza rete nelle ultime quattro partite con i parigini.