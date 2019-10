Il tecnico parla alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Douglas Costa non è ancora recuperato, dobbiamo essere preparati a giocare con due moduli.".

di Daniele Minuti - 18/10/2019 14:11 | aggiornato 18/10/2019 14:22

La Juventus riparte in campionato da capolista dopo la vittoria in casa dell'Inter e al rientro dalla pausa per le Nazionali, la squadra bianconera se la vedrà col Bologna di Mihajlovic che per l'occasione sarà presente in panchina all'Allianz Stadium.

Il tecnico dei campioni d'Italia sa che i 3 punti conquistati a San Siro serviranno a poco se la sua formazione non manterrà la continuità di risultati vista nelle ultime settimane. E per questo motivo vuole che non si abbassi la guardia all'inizio di un lungo ciclo di partite nel giro di poco tempo.

La Juventus infatti giocherà col Bologna e poi comincerà un tour de force fra Serie A e Champions League. Ciclo che Sarri vuole iniziare col piede giusto, perché la gioia per la vittoria durante il derby d'Italia deve essere il passato.

Sarri parla alla vigilia di Juventus-Bologna

Juventus-Bologna, Sarri: "Partita pericolosa, spero di vedere Mihajlovic in panchina"

Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, Sarri ha parlato della situazione degli infortunati in casa della Juventus smentendo le indiscrezioni che vedevano Douglas Costa vicino al ritorno nella lista dei convocati.

Douglas Costa si allena a parte, il suo rientro non c'è ancora stato come quello di De Sciglio. La squadra deve essere pronta a giocare con entrambi i moduli e il Bologna mi è piaciuta molto in questo inizio di stagione, è una partita pericolosa e spero di vedere Sinisa in panchina. Dybala o Higuain con Ronaldo? Sono adatti tutti e due.

Qualche parola anche sul futuro di singoli giocatori come Rugani, Mandzukic e Cuadrado (che dopo il rientro di Danilo potrebbe non giocare più da terzino).