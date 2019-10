Grande impresa di Jannik Sinner, che ha battuto Gael Monfils ad Anversa qualificandosi per i quarti di finale in un torneo del circuito ATP a soli 18 anni .

di Diego Sampaolo - 18/10/2019 09:01 | aggiornato 18/10/2019 09:06

Il diciottenne altoatesino Jannik Sinner non finisce più di stupire. Al torneo ATP 250 di Anversa, il Next Gen di Sesto Pusteria ha battuto il numero 13 del mondo, e testa di serie numero 1 degli European Open, Gael Monfils per 6-3 6-2 qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP.

Sinner ha conquistato il successo più prestigioso della sua ancora giovane carriera: mai infatti aveva battuto un giocatore inserito nella top 50. La precedente vittoria con il giocatore di più alta classifica risaliva agli Internazionali BNL d’Italia di Roma dello scorso maggio, quando si impose contro il numero 59 del mondo Steve Johnson diventando il tennista più giovane a vincere un match a livello di tornei Masters 1000.

Nel turno successivo fu eliminato dal Next Gen greco Stefanos Tsitsipas. Nell’ultima edizione degli US Open, Jannik ha strappato un set a Stan Wawrinka perdendo al quarto dopo una partita combattuta.

Jannik Sinner, classe 2001

Sinner ha strappato la battuta a Monfils nel primo game, ha tenuto agevolmente la battuta e ha continuato a dominare il match arrivando a tre palle break nel nono game del primo set. Ha sfruttato la seconda opportunità chiudendo il primo parziale per 6-3.

Il giovane tennista italiano classe 2001 ha ottenuto un nuovo break nel quarto game del secondo set allungando sul 3-1. Monfils ha concesso tre nuove palle break nell’ottavo game. Sinner ha sfruttato la seconda opportunità chiudendo il secondo set per 6-2.

Ho giocato una partita molto solida. Monfils - ha dichiarato Sinner al termine del match - non ha giocato una buona partita ma non è facile arrivare in finale l’anno precedente e venire qui di nuovo per giocare contro una wild-card. Oggi ho servito bene nei punti importanti e penso che sia stato l’aspetto chiave per vincere. Aver giocato contro Tsitsipas a Roma e Wawrinka agli US Open mi ha aiutato molto. Quest’anno è importante fare esperienza

La vittoria contro il trentatreenne francese consente a Sinner di scalare il Ranking ATP di undici posizioni passando alla posizione numero 108. L’obiettivo di Sinner è entrare nella top 100 a fine anno per entrare nel tabellone principale degli Australian Open del prossimo gennaio. Intanto si è già garantito la wild card per partecipare alle prossime Next Gen ATP Finals che si svolgeranno all’Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano (ex Palalido).

Attualmente Sinner occupa la posizione numero 13 della Race to Milan ma potrebbe persino avvicinare la top 8 prima della kermesse milanese. Davvero un risultato straordinario considerando che nel novembre 2018 Sinner occupava ancora la posizione numero 778 del Ranking ATP e giocava un piccolo torneo Future in Tunisia.

Chi è Jannik Sinner

Sinner è originario di Sesto Pusteria ed è figlio di Hans Peter e Siglinde Sinner, che lavorano in un rifugio della Val Fiscalina. Fino all’età di 13 anni ha praticato lo sci ottenendo buoni risultati nello slalom gigante, ma ha scelto il tennis. Si è trasferito a Bordighera per allenarsi al Piatti Center dove viene allenato da Andrea Volpini con la supervisione di Riccardo Piatti.

Il prossimo avversario di Sinner nei quarti di finale del torneo di Anversa è il Next Gen statunitense originario della Sierra Leone Frances Tiafoe, che ha battuto il tedesco Jan Lennard Struff per 6-3 6-4 qualificandosi per il secondo anno consecutivo per le Next Gen Finals di Milano. La sfida tra Tiafoe e Sinner potrebbe riproporsi anche il prossimo novembre a Milano.

Il due volte vincitore di Wimbledon Andy Murray ha battuto l’uruguaiano Pablo Cuevas con il punteggio di 6-4 6-3 qualificandosi per i quarti di finale dove giocherà contro il romeno Marius Copil. Lo scozzese di Dunblane non ha mai concesso alcuna palla break nel primo set e ha strappato la battuta a Copil nel decimo game del primo set. Murray ha sfruttato la palla break nel sesto game del secondo set. Il giovane francese Ugo Humbert ha battuto il belga David Goffin 6-3 6-1 qualificandosi per i quarti di finale dove affronterà l’argentino Guido Pella.

Fognini, Travaglia e Mager sconfitti a Stoccolma

Il serbo Janko Tipsarevic ha sconfitto agevolmente il numero 12 del mondo e testa di serie numero 1 Fabio Fognini con il netto punteggio di 6-1 6-1 alla Kungliga Tennishallen di Stoccolma, sede dello storico torneo ATP 250 della capitale svedese. Il tennista di Arma di Taggia, semifinalista a Stoccolma lo scorso anno, non era al meglio della condizione per un problema alla schiena e ha chiesto l’intervento del fisioterapista al termine del primo set.

Fognini è partito bene prendendo un break di vantaggio nel primo game ma ha subito il controbreak del serbo. Tipsarevic ha strappato il servizio per due game di fila chiudendo il primo set per 6-1. Al rientro in campo dopo l’intervento del fisioterapista Fognini ha tenuto il servizio per la prima volta nel match, ma successivamente ha subito tre break consecutivi.

Il tennista sanremese Gianluca Mager é stato battuto negli ottavi di finale dal numero 35 del mondo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 7-6 (7-2). Mager, entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni, si è qualificato per gli ottavi di finale grazie al successo sullo spagnolo Pablo Andujar. Il giapponese Yuichi Sugita ha superato Stefano Travaglia per 7-6 (7-4) 6-4. L’ascolano non aveva sfruttato un set point nel tie-break del primo set.

Il canadese Denis Shapovalov ha vinto il duello dei Next Gen di origine russa con l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6 (7-3) salvando quattro palle break su cinque. Shapovalov sfiderà il tedesco Cedrik Marcel Stebe, che ha battuto lo svedese di origini etiopi Mikael Ymer 6-0 7-6 (7-5).

WTA Kremlin Cup di Mosca: Bertens batte Kanepi in rimonta, fuori Svitolina

L’olandese Kiki Bertens ha vinto un difficile ottavo di finale battendo in rimonta l’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco. Bertens è ancora in lotta per l’ultimo posto che qualifica per le WTA Finals di Shenzhen insieme alla svizzera Belinda Bencic, a sua volta vincitrice in tre set contro Polona Hercog per 1-6 6-3 6-4 nella giornata di mercoledì.

Nei quarti di finale Bertens affronterà la francese Kiki Mladenovic, mentre Bencic giocherà contro la belga Kirsten Flipkens. In caso di vittoria nei loro rispettivi match dei quarti di finale Bertens e Bencic potrebbero affrontarsi in semifinale in un match di spareggio che assegnerà l’ultimo posto per le Finals di Shenzhen della prossima settimana. La russa Veronika Kudemertova ha battuto a sorpresa la due volte vincitrice del torneo di Roma Elina Svitolina con il punteggio di 6-2 1-6 7-5.