Le parole del tecnico dei biancocelesti in conferenza stampa.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 19:31 | aggiornato 18/10/2019 19:36

Alla vigilia di Lazio-Atalanta, big match dell'ottava giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi:

L'Atalanta è una grandissima squadra. Ha quella continuità che non sempre noi riusciamo ad avere. Ma a livello tecnico non siamo inferiori a loro. E lo abbiamo dimostrato proprio nella finale di Coppa Italia che abbiamo vinto meritatamente. Così come loro avevano meritato di batterci per due volte in campionato

Sulle parole pronunciate in settimana da Lotito:

Il presidente è un grande motivatore. Con le sue parole ha voluto spronare tutto l’ambiente. Dal canto nostro sappiamo benissimo che dobbiamo alzare l’asticella, abbiano una squadra attrezzata per arrivare tra le prime quattro, così come altre formazioni. A livello di gioco questo è stato finora l’anno migliore da quando sono alla Lazio, ma ci mancano parecchi punti in classifica. Da qui in avanti dobbiamo iniziare a correre. Klose dice che non siamo da primi quattro posti? Cercheremo di smentirlo. La sua previsione negativa sarà per noi un ulteriore stimolo a migliorarci. Ringrazio Klose per i complimenti che mi ha fatto, è stato un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato anche in quelle sette partite del finale di campionato 2015-16 in cui ho avuto la fortuna di allenarlo

