Il centrocampista ex Sassuolo, in assoluto uno dei migliori nella nuova Inter di Conte, stava già smaltendo un guaio muscolare, vale a dire un'elongazione agli adduttori della coscia destra rimediata nel Derby d'Italia perso 2-1 contro la Juventus. Nella giornata odierna il giocatore ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra e dagli esami a cui è stato sottoposto all'Istituto Humanitas di Rozzano è emerso un risentimento del muscolo psoas.

Ancora brutte notizie per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Dopo gli infortuni di Alexis Sanchez e Danilo D'Ambrosio, rispettivamente ko durante la pausa per le Nazionali per la lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra e la frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro, si ferma nuovamente Stefano Sensi.

