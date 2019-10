Gli infortuni di Sanchez e D'Ambrosio portano il tecnico a varare qualche modifica, mentre Marotta pensa a due rinforzi in vista di gennaio.

L'unico modo per assorbire al meglio le brutte notizie è reagire. Deve aver pensato questo Antonio Conte quando, alcuni giorni fa, una telefonata lo informava che Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez si erano infortunati con le rispettive nazionali. Qualche maledizione il tecnico dell'Inter deve averla tirata, ma subito dopo si è messo al lavoro per capire quale strategia seguire per ripartire in grande stile. I due stop prima della sosta hanno dato fastidio, ma i nerazzurri stanno costruendo un progetto sul medio-lungo periodo e, di conseguenza, pensare di essere allo stesso livello di Juventus e Barcellona già oggi è semplicemente un esercizio di fantasia spinta.

Poco male, perché le armi e la qualità per fare una buona stagione ci sono. Conte si è già buttato a capofitto nel lavoro in vista della trasferta di Sassuolo, contro un'avversaria che negli ultimi anni è sempre risultata un po' indigesta. Senza due dei suoi potenziali titolari, il mister leccese vedrà sensibilmente ridursi il numero dei calciatori dai quali pescare per arginare la compagine allenata da Roberto De Zerbi. Per questo vanno prima individuate le sicurezze, quelle sulle quali puntare a occhi chiusi, e poi - ma solo in seguito - si potrà pensare di completare la squadra cucendo attorno alle prime delle alternative credibili, sperando siano anche efficaci.

Le certezze di casa Inter sono ormai già stata stabilite dal campo stesso: in difesa il "trio delle meraviglie" composto da Samir Handanovic, Milan Skriniar e Stefan de Vrij è intoccabile e, in questo primo scorcio di stagione, ha garantito una certa solidità ai nerazzurri. Accanto a loro spesso si è mosso Diego Godin, un vero e proprio califfo della retroguardia: l'ex capitano dell'Atletico Madrid però ha bisogno di rifiatare spesso per motivi fisici e anagrafici, quindi Conte dovrà cominciare a gestirlo a modo per averlo sempre al top durante l'intero svolgimento dell'annata.

Difesa ma non solo. Se da una parte le notizie dall'infermeria non possono certo considerarsi incoraggianti, dall'altra però è arrivata anche una novità inaspettata. Riguarda il rientro anticipato di Stefano Sensi, uscito malconcio dalla partita contro la Juventus. L'ex Sassuolo è diventato un perno fondamentale della mediana nerazzurra, in grado di garantire qualità e imprevedibilità tra le linee, oltre a una soluzione in più in costruzione capace di liberare Brozovic dalle attenzioni avversarie. Sia Sensi che il croato saranno al loro posto domenica, all'ora di pranzo. Assieme a loro sarà sicuramente presente anche Romelu Lukaku, che ha approfittato di questa pausa per allenarsi e recuperare definitivamente dal guaio fisico che gli aveva precluso la trasferta di Barcellona.

Il belga si muoverà numero 9, ma bisogna ancora capire se Conte intenderà affiancargli Lautaro Martinez - distrutto dopo il giro del mondo con l'Argentina - o riproporrà il 3-4-2-1 con Sensi e Politano a supporto dell'ex centravanti del Manchester United. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ci sarebbe addirittura un piccolo spiraglio per vedere dal primo minuto Valentino Lazaro, che il tecnico potrebbe schierare da trequartista per aumentare le rotazioni in attacco. L'importanza delle seconde linee, oggi che la rosa si ritrova ancora più ristretta di prima, diventa fondamentale, per cui andranno inseriti per forza anche alcuni profili che fino a ora hanno trovato poco spazio.

Oltre al caso di Lazaro, va citato anche Cristiano Biraghi, oggi riserva di Asamoah: arrivato in estate come tassello per allungare numericamente la squadra, l'ex laterale della Fiorentina ha collezionato solo una manciata di minuti, senza peraltro lasciare traccia. L'importante è che tutti remino dalla stessa parte: il mantra estivo recitava "no ai personalismi", un vero e proprio diktat in virtù del quale la società ha deciso di liberarsi di Icardi, Perisic e Nainggolan. Tutti devono fare la loro parte e dare il massimo quando vengono chiamati in causa. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi prefissati a giugno.

Giovani e mercato: niente Mondiale per Esposito, due obiettivi per gennaio

Vista la concorrenza ristretta, un ruolo importante nell'Inter che verrà lo avranno anche alcuni giovani. Il primo è Alessandro Bastoni, centrale di scuola Atalanta classe 1999. Il suo talento non si discute e Conte, che calcisticamente ha sempre dimostrato di vederci lungo, lo stima a tal punto da avergli regalato la possibilità di mettersi in mostra anche al Camp Nou. Zero paura di bruciarlo, quindi, il che è un segnale molto importante: mancino naturale, Bastoni assicura un'opzione in più nella risalita del campo, fondamentale nell'impostazione tattica che il mister ha dato alla squadra.

Poi c'è Sebastiano Esposito, recentemente finito al centro di un caso diplomatico. Il centrocampista sarebbe dovuto partire con la Nazionale under 17 di Carmine Nunziata per giocare il Mondiale di categoria, ma l'infortunio di Sanchez ha obbligato l'Inter a tenerselo stretto. Esposito si allena già con i grandi e chi lo ha visto muoversi ad Appiano assicura che il materiale è di prim'ordine. Sarà lui a rappresentare un'alternativa nel ruolo di seconda punta (o trequartista) in attesa di gennaio, quando Beppe Marotta regalerà sicuramente al suo allenatore almeno un centrocampista e un attaccante (di spessore, si spera).

Per farlo, in questi giorni la dirigenza sta valutando come monetizzare al meglio il cartellino di Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol. La punta brasiliana ha sfondato 30 gol nell'anno solare con la maglia del Flamengo, ma non ha possibilità di rientrare a Milano dalla porta principale. Per questo i rubronegros vorrebbero riscattarlo e, per assicurarselo, avrebbero proposto 22 milioni di euro più bonus. Tanti, ma nelle ultime ore è uscito anche l'interessamento dello Schalke 04, convinto a rilanciare al rialzo. Poi si penserà alle entrate: per il centrocampo il sogno è Ivan Rakitic del Barcellona, ma l'obiettivo più verosimile sembra Nemanja Matic, ai margini del Manchester United. Davanti invece si è aperto un vero e proprio casting, del quale fanno parte Olivier Giroud, Mario Mandzukic, Keita Baldé e addirittura Zlatan Ibrahimovic. Tutti nomi di alto profilo, per un'Inter che non vuole più porsi limiti.