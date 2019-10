Juventus, Higuain e la dieta che l'ha riportato a 75 kg

Juventus, recuperati Danilo e Douglas Costa: ok per il Bologna

E come rivelato oggi da "La Stampa", alla base di questa rinascita c'è stato un nuovo regime alimentare intrapreso dal Pipita, che gli ha consentito di stabilizzarsi sui 75 kg. Una nuova dieta monitorata costantemente dalla Juventus e che l'argentino aveva già utilizzato in passato, per togliere i chili in eccesso e raggiungere il suo peso-forma. A giudicare dai risultati, questo piccolo accorgimento si è rivelato fondamentale.

In questo avvio di stagione è stato quasi sempre scelto da Sarri in Serie A e Champions League, lui ha ripagato sul campo con prestazioni di spessore e, soprattutto, con i gol.

Ha rifiutato tutte le proposte di calciomercato che gli hanno sottoposto, ha scelto la via più complicata, quella di affermarsi in una squadra già piena di attaccanti di altissimo livello. Una scommessa su se stesso che è stata premiata, perché El Pipita si è confermato quello solito, quello decisivo.

Higuain è tornato quello di sempre, quello che nel corso della sua carriera ha sempre segnato caterve di gol, sia che si trovasse in Liga che in Serie A . La lunga parentesi tra Milan e Chelsea si è conclusa questa estate, quando Gonzalo ha puntato i piedi e scelto di giocarsi le sue carte alla Juventus , insieme al suo mentore Maurizio Sarri.

