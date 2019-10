Formula 1, sospetti sul motore Ferrari: alcuni team scrivono alla FIA

L'eccessiva superiorità della power unit della SF90 ha spinto alcune squadre a rivolgersi alla Federazione. Non risulta alcuna irregolarità al momento.

di Matteo Bellan

La Ferrari nel campionato 2019 di Formula 1 si è sicuramente distinta per le elevate performance del proprio motore. Sui rettilinei nessuno è riuscito a stare al passo della SF90.

Anche per come è stata concepita la monoposto rossa, più scarica a livello aerodinamico rispetto a Mercedes e Red Bull, sui tratti ad alta velocità ha fatto una grande differenza. Ciò è andato a discapito, però, della competitività nelle curve più lente. Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei punti a bassa velocità sono arrivati a perdere diversi decimi.

A Maranello è stato prodotto un grosso sforzo per migliorare l'aerodinamica della vettura e da Singapore c'è stata una svolta, ma allo stesso tempo si è lavorato per continuare a rendere maggiori le prestazioni di una power unit già efficacissima. La "Specifica 3" introdotta a Monza si è rivelata così competitiva da indurre la concorrenza a sospettare l'esistenza di qualche irregolarità.

Gli uomini Ferrari hanno lavorato tanto su motore e aerodinamica, arrivando ad un salto di qualità.

Formula 1, motore Ferrari irregolare? Alcuni team hanno dubbi, la FIA chiarisce

Alcuni team hanno deciso di scrivere alla FIA per ottenere un chiarimento regolamentare in merito al motore Ferrari. A rivelarlo sono i colleghi di Motorsport.com, specificando che il pensiero diffuso è che la superiorità della power unit rossa derivi dall'utilizzo di una piccola quantità di olio che viene rilasciata dall'intercooler del turbo compressore per entrare nel processo di combustione e produrre un sensibile aumento di potenza.

Questo processo non è affatto vietato dal regolamento tecnico della Formula 1. Tuttavia, alcuni team hanno voluto invitare la FIA a investigare sul funzionamento del propulsore della SF90, che in rettilineo fa ottenere un vantaggio di circa 8 decimi e non a caso la coppia Leclerc-Vettel ha firmato le ultime cinque pole position consecutive in campionato. Comunque la Federazione già da sola effettua controlli prelevando carburante dalle vetture per verificare che non vi siano componenti che non servano alla lubrificazione, cosa invece illegale. Non è mai emersa la presenza di sostanze differenti da quelle che compongono la benzina omologata.

La FIA ha fatto sapere che continua a monitorare tutti i parametri relativi alla conformità delle power unit ai regolamenti tecnici del mondiale di F1. E finora non è stato presentato alcun ricorso ufficiale, strumento che i team interessati dovrebbero utilizzare se hanno dubbi basati su qualcosa di concreto. Un modo per per metterci la faccia, senza affidarsi a lettere "segrete".