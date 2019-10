US Open, Federer e Djokovic vincono in tre set e volano agli ottavi

See you at Roland-Garros 2020 @rogerfederer 🙌 #rolandgarros

Sì, giocherò il French Open, sarò al Roland Garros. Probabilmente - ha dichiarato il classe 1981 - non giocherò molto prima, perché ho bisogno di una pausa e di passare del tempo con la mia famiglia. Giocherò gli Australian Open, il Roland Garros, Halle, Wimbledon, le Olimpiadi, forse Cincinnati e sicuramente gli US Open

In un'intervista rilasciata alla CNN, Roger Federer ha annunciato che prenderà parte al Roland Garros nel 2020. Nei giorni scorsi il campione svizzero aveva reso nota anche l'intenzione di giocare le Olimpiadi di Tokyo (in programma dal 24 luglio al 9 agosto 2020). Il suo obiettivo è vincere il primo oro olimpico individuale in carriera e il secondo titolo a Cinque Cerchi dopo quello conquistato a Pechino 2008 nel doppio insieme al connazionale Stan Wawrinka.

