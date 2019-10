Dopo gli incidenti di Valencia-Ajax, la UEFA ha vietato ai tifosi olandesi di seguire la squadra nelle prossime due trasferte di Champions League. E chi aveva già prenotato la trasferta di Londra per la partita contro i Blues, è in cerca di alternative.

18/10/2019 14:43 | aggiornato 18/10/2019 14:50

In seguito agli incidenti provocati in occasione Valencia-Ajax dello scorso 2 ottobre, la UEFA ha deciso di vietare ai tifosi olandesi le prossime due gare esterne di Champions League. I Lancieri non potranno dunque contare sul sostegno dei propri tifosi il prossimo 5 novembre a Stamford Bridge contro il Chelsea, né il 27 novembre in Francia contro il Lille.

I tifosi che hanno già acquistato biglietto, volo e alloggio per Londra, per non rimanere senza calcio, hanno pensato quindi di cercare un'alternativa, e l'hanno trovata nel Leyton Orient, club di League Two che proprio il 5 novembre affronterà la selezione giovanile del Brighton in una partita valevole per il Football League Trophy.

Via Twitter, quindi, è arrivata la richiesta 'ufficiosa' di un tifoso olandese al club:

Avete posto per 2000?

Dear @leytonorientfc. Are you willing to host 2.000 Ajax fans? We are systematicly and unlawfully screwed by @UEFA and @metpoliceuk. Lots of us booked transport and hotels allready ans will travel. You might risk a great atmosphere and memories forever. Kind regards, pic.twitter.com/hzWgJ0GVBF — vanpogototpopo (@vanpogototpopo) October 17, 2019

Lo stadio del Leyton Orient, lo Matchroom Stadium, meglio noto come Brisbane Road, ha una capacità di 9.271 spettatori. Al momento si attende una risposta del club inglese. Certo, non la posta in palio non è paragonabile a quella di una partita di Champions League, ma per i tifosi dell'Ajax la fame di 'calcio inglese' potrebbe comunque dirsi soddisfatta.