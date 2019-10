Nel supplemento di perizie ci sono tutti i presupposti per ribaltare i ruoli nel procedimento in corso davanti alla magistratura altoatesina.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 18/10/2019 11:53 | aggiornato 18/10/2019 11:59

Si va verso una riabilitazione di Alex Schwazer, almeno è quello che si evince dopo il supplemento di perizie ordinato (in ben 34 pagine) dal dottor Walter Pelino, giudice per le indagini preliminari di Bolzano. All'interno ci sono tutti i presupposti per ribaltare i ruoli nel procedimento in corso davanti alla magistratura altoatesina.

Allo stato attuale Schwazer è infatti imputato nel procedimento penale per violazione dell’articolo 9 comma 1 della legge antidoping 376/2000, ma quelle che inizialmente erano considerate parti lese potrebbero presto prendere il suo posto sul banco degli imputati.

Si parla della Iaaf (Associazione internazionale delle federazioni di atletica leggera) e della Wada (World Anti Doping Agency, Agenzia mondiale antidoping), sospettate di manipolazione delle provette. Per questo la Wada dovrà fornire 50 campioni anonimi di urina di soggetti positivi al testosterone, in modo tale di controllare le cause di un possibile innalzamento dei valori di Dna causato dal doping.

Caso Schwazer, verso la riabilitazione dell'atleta

Allo stesso tempo la Federazione italiana di atletica leggera dovrà esibire i risultati di una perizia su 50 atleti che pratichino discipline di resistenza ad alto livello, così da verificare se possano essere prodotti realmente picchi così alti di concentrazione del Dna come quelli addebitati a Schwazer. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'atleta ha commentato questa nuova fase del processo: