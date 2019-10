Il tecnico delle merengues si trovava negli Emirati Arabi per partecipare a una conferenza su sport e tecnologia e ha incontrato il centrocampista dello United, a lungo suo principale obiettivo per il centrocampo.

Nel corso dell'ultima estate il Real Madrid ha operato una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. Alla corte di Zinedine Zidane, il tecnico delle tre Champions League richiamato a furor di popolo dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari, le merengues hanno aggiunto nomi importanti come Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao e Ferland Mendy con l'obiettivo dichiarato di tornare a dominare in Spagna e in Europa.

La stagione è ancora nelle sue fasi iniziali, ed è sicuramente presto per emettere giudizi in un senso o nell'altro, ma certo è che almeno da quanto si è visto in questi primi mesi il piano del Real Madrid sembra essere riuscito a metà: primo e imbattuto nella Liga, pur senza mai esprimere un gioco davvero degno dei nomi messi in campo, il club guidato da Zidane ha invece fallito clamorosamente i primi due appuntamenti in quella Champions League in cui sia le merengues che il tecnico francese sono considerati veri e propri specialisti.

La pesante sconfitta incassata con il PSG e il pari interno con il Club Brugge, così come il gioco che stenta a decollare, ha portato molti a pensare che in estate sia mancato qualcosa sul mercato. Nello specifico Paul Pogba, l'uomo che Zidane aveva richiesto espressamente per il suo centrocampo e che il Real ha provato a strappare al Manchester United ma senza mai mostrare davvero troppa convinzione. Tutto potrebbe cambiare a gennaio, specialmente dopo l'incontro andato in scena tra tecnico e giocatore nei giorni scorsi a Dubai.

Zinedine Zidane si trovava a Dubai per prendere parte a una conferenza sulla presenza dell'intelligenza artificiale nello sport.

A riportare la notizia è il Mirror, che con tanto di foto racconta del faccia a faccia tra l'allenatore del Real Madrid e il giocatore a lungo richiesto alla società e che nelle sue intenzioni avrebbe potuto rappresentare la chiave di volta del gioco delle merengues. Se motivato, Paul Pogba è ancora uno dei migliori centrocampisti in circolazione, come dimostrato del resto nel corso degli ultimi Mondiali che lo hanno visto tra i protagonisti nella vittoria della Francia.

Se motivato, appunto, perché al momento il suo rendimento è davvero deludente: tornato al Manchester United dove era cresciuto prima di esplodere nella Juventus, pagato a peso d'oro, Pogba è diventato il simbolo del fallimento delle ultime stagioni dei Red Devils e in estate ha chiesto alla dirigenza di concludere un rapporto che fino a questo momento non ha fatto felice nessuno. Niente da fare: nei piani del club inglese il francese era un punto fermo del presente e del futuro, un perno su cui poggiare la propria rinascita.

Incedibile per 100, 130 e persino 150 milioni. Soldi che comunque non è certo che il Real Madrid abbia mai davvero messo sul tavolo, una mossa che potrebbe aver irritato Zidane che più di Jovic, ad esempio, avrebbe voluto Pogba. Che torna d'attualità per gennaio, mentre il Manchester United 12esimo in Premier League si prepara ad ospitare il Liverpool in quello che si prospetta come l'ennesimo pomeriggio difficile per il popolo dell'Old Trafford.

Pogba non sarà della gara, è infortunato e proprio per questo motivo si trovava a Dubai negli stessi giorni in cui era presente Zidane. Il tecnico del Real Madrid era negli Emirati Arabi per prendere parte a una conferenza sull'integrazione tra l'intelligenza artificiale e il mondo dello sport, la Dubai Artificial Intelligence in Sports. I due si sono incontrati poi a bordo della piscina di un hotel, e la sensazione - anche se l'incontro è stato definito "fortuito" - è che possano aver parlato del contatto fallito in estate e che magari sarà ritentato a gennaio.

Al momento, infatti, Zidane e Pogba avrebbero più che mai bisogno l'uno dell'altro. Il tecnico è nel calcio da troppo tempo per non sapere che senza un gioco convincente alla lunga i risultati vengono a mancare ed è convinto che a cambiare il suo potrebbe essere proprio il centrocampista. Che d'altro canto in Inghilterra non sta più bene, trovandosi a ricoprire senza alcuna voglia il ruolo di stella in una squadra allo sbando.

Un trasferimento accontenterebbe entrambi, ma restano da convincere Manchester United e Real Madrid. Il club inglese infatti ha dichiarato più volte Pogba incedibile e potrebbe continuare a mostrarsi intransigente anche per una questione di principio, quello spagnolo invece non ha mai insistito più di tanto: l'obiettivo di Florentino Perez sarebbe il danese Christian Eriksen del Tottenham, in scadenza di contratto e decisamente più economico.

L'insistenza di Zidane, che non ha mai voluto il danese né altre alternative come Donny van de Beek, potrebbe avere un peso a gennaio, quando riaprirà il calciomercato. Per quella data però il fatto che il tecnico sarà ancora seduto sulla panchina del Real Madrid è tutto da verificare: nel lcub che è condannato a vincere ogni sconfitta è un fallimento, e il percorso in Champions - come detto non iniziato nel migliore dei modi - potrebbe essere determinante sul suo futuro e su quello di Paul Pogba, che per il momento non può fare altro che aspettare.