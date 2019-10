Il patron azzurro ha parlato di un possibile ritorno del Pipita.

18/10/2019 12:57 | aggiornato 18/10/2019 13:02

Da Dries Mertens a José Maria Callejon, passando per Lorenzo Insigne e lo stadio di proprietà. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affrontato tanti argomenti scatenando come sempre tantissime reazioni.

C'è stato spazio anche per una domanda su Gonzalo Higuain e su un suo possibile ritorno in azzurro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ADL ha risposto:

Un ritorno di Higuain? Non tocca a me dirlo e Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?

Parole che hanno le sembianze di una provocazione. Visto infatti come si sono lasciati Higuain e il Napoli e considerando tutte le dichiarazioni al veleno rilasciate dal trasferimento del Pipita alla Juventus in poi, appare davvero impossibile immaginare l'attaccante argentino ancora con la magli azzurra addosso.