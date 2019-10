Se il tecnico livornese, l'attaccante croato e il centrocampista tedesco dovessero trasferirsi allo United, il club bianconero potrebbe incassare fino a 60 milioni di euro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 11:21 | aggiornato 18/10/2019 11:28

La stagione del Manchester United fin qui si sta rivelando totale disastro. I Red Devils occupano la 12esima posizione in Premier League a quota 9 punti, frutto di 2 sole vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Appena 9 i gol fatti, 8 quelli subiti. Il Liverpool capolista è già lontano 15 punti.

Il primo finito sul banco degli imputati è ovviamente il manager Ole Gunnar Solskjaer, a cui lo scorso 28 marzo il club ha frettolosamente rinnovato il contratto per altri tre anni visti i discreti risultati che stava ottenendo. Adesso però la sua posizione è più in bilico che mai.

Massimiliano Allegri

Il Manchester United pesca in casa Juventus

Tra i nomi accostati alla panchina del Manchester United per sostituire Solskjaer, c'è anche quello di Massimiliano Allegri. Come riportato da Tuttosport, la Juventus spera che i Red Devils puntino sul livornese per risparmiare i 7.5 milioni di stipendio che devono al tecnico italiano. Non solo. Un eventuale approdo di Max a Manchester - o in un'altra squadra - farebbe risparmiare alla Vecchia Signora un totale di 10 milioni di euro considerando anche gli emolumenti previsti per il resto dello staff tecnico.

L'asse Torino-Manchester potrebbe però vedere interessati anche Mario Mandzukic ed Emre Can. L'attaccante croato, sfumata la trattativa che lo avrebbe portato in Qatar, sembra infatti vicino al trasferimento in Premier nella finestra invernale di mercato.

Stessa strada potrebbe percorrere il nazionale tedesco se Allegri venisse scelto come manager e chiedesse alla sua nuova dirigenza l'ex Liverpool. Se questa triplice operazione dovesse andare in porto, tra cartellini e ingaggi risparmiati la Juventus potrebbe arrivare a incassare fino a 60 milioni di euro. Facile quindi immaginare il motivo per cui dalle parti di Torino sperano che lo United punti su Allegri, Mandzukic e Can.