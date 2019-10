L'attaccante svedese ha parlato del suo futuro e del possibile ritorno in Italia.

di Redazione Fox Sports - 18/10/2019 16:25 | aggiornato 18/10/2019 16:30

Nelle ultime ore c'è una voce di calciomercato che si fa sentire più delle altre: Zlatan Ibrahimovic può tornare a giocare in Italia. Il classe 1981, 38 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, è convinto di poter fare ancora la differenza in uno dei top 5 campionati europei.

Lo ha detto lui stesso in un'intervista rilasciata di recente a Sky Sport. E in un'altra intervista appena rilasciata a Eurosport ha invece commentato la voce che lo vorrebbe nuovamente in Serie A, magari con la maglia dell'Inter o del Napoli.

Ho un contratto fino al 31 dicembre - ha esordito Ibra - e fino a quel momento non penserò ad altro. Voglio rispettare l'accordo preso con i Los Angeles Galaxy. Poi vedremo cosa succederà nel 2020, per il momento non ho preso alcuna decisione

Lo svedese ha aggiunto: