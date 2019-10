Dopo il triplice fischio i ragazzi di Ninni Corda sono andati sotto la Curva Nord per festeggiare. Fin qui nessun problema. Poi però hanno iniziato a cantare: "Noi vogliamo i diffidati". E ovviamente il coro dedicato agli ultrà colpiti da Daspo, impossibilitati a entrare allo stadio, non è passato inosservato.

