Milan, bilancio in rosso: ecco perché il club non è preoccupato

Bertolacci: "Al Milan non giocavo per scelta societaria"

Milan, bilancio in rosso: ecco perché il club non è preoccupato

Andavo a scadenza di contratto, è stata più una scelta della società che del tecnico. Con Gattuso ne ho parlato e ho capito che non era opera sua. Io peraltro mi sono allenato tutto l’anno col sorriso, non ho mai remato contro, avevo un ottimo rapporto con tutti

Ha appena fatto ritorno a Genova, ha firmato con la Sampdoria di Claudio Ranieri con cui spera di rilanciarsi e tornare quel giocatore che strappava applausi in Serie A. Andrea Bertolacci è più carico che mai e non vede l'ora di scendere di nuovo in campo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK