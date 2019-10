Infine sulla Champions League, trofeo che non è ancora riuscito a mettere in bacheca:

Ho iniziato a tatuarmi in Italia e ora ne ho più di 30. Però ho uno spazio riservato sull'addome per la Champions League

In una lunga intervista rilasciata a L'Equipe, il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha affrontato tantissimi argomenti. Dall'ossessione per la Champions League ai tatuaggi che ricoprono interamente il suo corpo, passando per la cresta che lo accompagna da anni.

