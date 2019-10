Barcellona, Messi: "Non voglio rimanere se non sto bene"

Lionel Messi ha appena vinto la sua sesta Scarpa d'Oro, l'ennesimo riconoscimento di una carriera straordinaria che è ancora lontanissima dall'epilogo. Tanti sono ancora gli obiettivi nella testa della Pulce, che vuole continuare a scrivere la storia con addosso la maglia del Barcellona. Proprio di futuro ha parlato l'argentino a radio Metro 95.1:

Di futuro ne abbiamo parlato col club un po' di tempo fa, come è stato per Iniesta o per altri. Non voglio un contratto a vita perché non so come starò. Non voglio rimanere al Barcellona se non sto bene. Voglio competere finché mi sento bene, poi ovviamente rimarrei qui per tutta la carriera