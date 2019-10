La parabola di Pamela Rose Martinez, che ha chiuso il cerchio in un 2019 di alti e bassi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/10/2019 19:32 | aggiornato 17/10/2019 01:38

a cura di Giuseppe Di Giovanni

Chissà se adesso si farà chiamare dai fan WWE con il suo vero nome. Già, perché Pamela Rose Martinez, conosciuta da tutto il mondo del wrestling come Bayley, ha mostrato un lato del suo personaggio che nessuno aveva mai visto prima nel corso dell’ultima puntata di Friday Night SmackDown: capelli corti, addio ai pupazzi che ne hanno accompagnato l’ingresso sul ring per anni e vittoria del suo secondo SmackDown Women’s Championship ai danni di Charlotte Flair.

La chiusura di un cerchio che l’ha vista avere un successo pazzesco col vecchio personaggio, fino a sprofondare nel dimenticatoio e a cambiare completamente attitudine in questo 2019.

7 Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Hell in a Cell 2019 - Charlotte Flair def. Bayley

Chiudi 1 di 7

WWE, la nuova Bayley

Considerata fra le 4 Horsewomen che hanno cambiato la storia del wrestling femminile (insieme a Becky Lynch, Sasha Banks e Charlotte Flair), Bayley è la prima e unica Grand Slam Champion, avendo ottenuto sia la cintura di NXT, sia quelle di Raw e SmackDown e anche i titoli di coppia, insieme a Sasha Banks. Conosciuta inizialmente come Davina Rose, alla fine del 2012 la WWE la mise sotto contratto, mandandola a NXT, il suo territorio di sviluppo.

Una scelta perfetta, che sarà ripagata da Bayley nel corso degli anni. Il suo personaggio, quello dell’abbraccia tutti, piace ai bambini e anche ai grandi, ma la sua scalata ai vertici di NXT è lenta, passa per tradimenti subiti, beffe dell’ultimo secondo, fino al 2015, l’anno della sua consacrazione. E qui cominciò il filo conduttore con Sasha Banks, sua amica-nemica che la accompagnerà per il resto della carriera.

Il riconoscimento

Se il wrestling femminile oggi è visto in maniera paritaria (e talvolta superiore) a quello maschile, lo si deve al match disputato a NXT TakeOver: Brooklyn fra la stessa Bayley e Sasha Banks, per tutti i fans per distacco il miglior incontro femminile di tutti i tempi. Votato sia da Rolling Stone che da Pro Wrestling lllustrated come contesa dell’anno, consacrò Bayley come campionessa dello show giallo: a fine match rimase scolpito nella storia l’abbraccio fra tutte le 4 Horsewomen, che ruppero la keyfabe e salirono sul ring, osannate dal pubblico.

La magia fra Sasha e Bayley continuò anche nell’Iron Man Match (primo femminile della storia) di NXT TakeOver: Respect, vinto 3-2 ancora da Pamela. L’anno dopo, con le altre 3 Horsewomen già stabilmente nel Main Roster, fu la volta del suo debutto a Raw. Un esordio accolto da un’ovazione incredibile delle arene, che portò rapidamente Bayley a conquistare il Raw Women’s Championship.

13 Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Facebook Twitter Pinterest WWE Money in the Bank 2019 - Becky Lynch (C) vs Charlotte e incasso Bayley

Chiudi 1 di 13

La caduta

Ma dopo un ottimo 2016, il 2017 è l’anno della discesa: asfaltata nella rivalità con Alexa Bliss e schiava di un’amicizia stantia con Sasha Banks, Bayley comincia a essere vista dal pubblico come un personaggio monotematico: fischiata in quasi tutte le arene, Pamela perde le tracce di se stessa per due anni interi e quando sembra che la rivalità con Sasha Banks stia per decollare, viene tutto rimandato a data da destinarsi per portare le due a essere le prime campionesse di coppia femminile, cosa che succede all’inizio di quest’anno, a Elimination Chamber.

I titoli, però, perdono subito di importanza: le due vengono sconfitte dalle IIconics in un match a 4 coppie a WrestleMania 35 (peraltro fra il tripudio del pubblico americano) e Sasha Banks lascia per mesi la compagnia. Si parla di litigi fra la Boss e la dirigenza, di una protesta nel backstage messa in atto da lei e Bayley.

La risalita

La carriera di Pamela sembra senza direzioni, soprattutto dopo l’abbandono della sua compagna: il draft a SmackDown inizialmente sembra un fuoco di paglia, ma in realtà tutto comincia a cambiare a maggio, la notte di WWE Money in The Bank. Bayley vince la valigetta e la incassa la stessa sera su Charlotte Flair, completando il Grand Slam e ottenendo lo SmackDown Women’s Championship. Da subito si capisce che qualcosa nel personaggio è in evoluzione: Bayley è molto più aggressiva nella faida contro Alexa Bliss e Nikki Cross e nella mini rivalità con Ember Moon.

8 Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (1)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (2)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (3)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (4)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (5)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (6)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (7)

Facebook Twitter Pinterest Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks e Nia Jax a Wrestlemania 33 (8)

Chiudi 1 di 8

I suoi riferimenti all’abbandono di Sasha sono minimi e quando la Boss ritorna da cattiva, attaccando Becky Lynch e Natalya, Bayley mette in mostra la prima grande evoluzione del personaggio, colpendo a suon di sediate l’irlandese. “The Man”, considerata il volto femminile degli ultimi 2 anni, oscura tutte le altre atlete: Bayley non ci sta, anche se inizialmente non rinnega il pubblico.

Si professa un “Role Model” da seguire, una paladina di SmackDown… ma la maschera comincia a cadere: a Clash of Champions batte Charlotte Flair di rapina, ma a Hell in a Cell viene sconfitta in maniera netta dalla Queen, perdendo il suo titolo. Bayley piange, si infuria e già lì si intuisce che si è vicini alla svolta, arrivata 24 ore fa. Nuovo look, nuova musica di ingresso e un promo minimo di 6 parole e due parolacce, nel quale manda a quel paese il pubblico. Una frase più significativa degli ultimi anni della sua carriera. I fans di Internet sono curiosi di vedere la nuova Bayley e già fantasticano su un possibile match a WrestleMania contro Sasha Banks: stavolta senza abbracciare più nessuno.