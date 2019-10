Non si sa ancora se a Totti piaccia o meno l'idea di darsi al futsal, di sicuro non potrà partecipare alle qualificazioni mondiali visto che la lista di 25 giocatori utilizzabili andava consegnata entro la mezzanotte di mercoledì 16 ottobre. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo con Bielorussia, Inghilterra e Ungheria.

Visto che Totti gioca a calcio a 8 - ha esordito Montemurro a Sportitalia - ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale, magari già nelle qualificazioni ai Mondiali della prossima settimana. Sì, mi è balenata in mente l'idea di farlo tornare in campo con un ruolo da pivot. Le dinamiche tra calcio e calcio a 5 sono diverse ma avere un fenomeno come lui con noi sarebbe fantastico

Ha fatto il giro del mondo il video di Francesco Totti che segna una tripletta contro la sua Roma con la maglia dello Sporting Club. Sia chiaro, parliamo di una partita di Serie A1 di calcio a 8 e non di calcio. L'ex capitano giallorosso non si sognerebbe mai di affrontare la squadra del suo cuore.

