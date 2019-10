Il terzino ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di obiettivi, di Giampaolo e di Pioli.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 11:34 | aggiornato 17/10/2019 11:39

A tre giorni da Milan-Lecce, gara valida per l'ottava giornata di campionato in programma domenica alle 20.45, ha parlato a Sky Sport il terzino Theo Hernandez, in assoluto uno dei giocatori più in forma della rosa rossonera.

Dispiace che Giampaolo sia andato via - ha esordito il classe 1997 - ma sono cose che succedono nel calcio. Ora è arrivato un nuovo allenatore e dobbiamo fare le cose al meglio. Io lavoro ogni giorno per giocare titolare. Nelle ultime partite ci sono riuscito e spero di poterle giocare tutte. Sto qui per lavorare duro e fare la storia nel Milan. Sono un ragazzo giovane, devo imparare ancora tanto ma posso fare grandi cose

Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan

Milan, Theo Hernandez presenta Pioli: "Un grande allenatore"

L'ex Real Madrid si è poi soffermato sul nuovo allenatore:

È un grande allenatore come tutti quelli che sono stati qui. Non lo conoscevo, è un allenatore a cui piace giocare bene a calcio. Credo che con lui possiamo fare grandi cose perché è un allenatore molto bravo, dai concetti chiari. Credo che possiamo davvero fare grandi cose con lui. La prima cosa che ci ha detto è che dobbiamo lavorare duro. Che non possiamo lasciare che i tifosi del Milan siano arrabbiati con noi, una cosa normale per come stiamo andando. Dobbiamo continuare a lavorare duro per fare in modo di riportarli dalla nostra parte e fare in modo che ci sostengano

Sull'obiettivo quarto posto:

Sì, credo che abbiamo una grande rosa per stare davanti. È vero che le ultime partite non sono state semplici, ma abbiamo una grande squadra che può lottare e stare in alto. Non ci resta che lavorare duro e dare l’anima per vincere le partite

Sul Lecce: