Indiscrezione sulla terza maglia che i rossoneri indosseranno durante la prossima stagione.

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 13:26 | aggiornato 17/10/2019 13:31

Mentre la stagione è in pieno svolgimento e manca ancora tantissimo all'epilogo, già spuntano le prime indiscrezioni sulle maglie che le squadre di Serie A indosseranno nella prossima stagione. Le ultime notizie riguardano il Milan, in particolare la terza maglia del Milan per la stagione 2020/2021.

⚠🇮🇹🔵🤯 NEW: AC Milan 20-21 Third Kit to Be Blue: https://t.co/EtHgLwD0ZL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 16, 2019

A spoilerare il colore è stato il portale footyheadlines.com, sempre affidabilissimo in tema di divise. Il colore predominante sarà l’azzurro, una tonalità che sicuramente dividerà ma che è stata già utilizzata nella storia del Diavolo.

Per trovarla dobbiamo tornare indietro alla stagione 1995/1996, quando l'azzurro era il colore della quarta maglia e il giallo della terza. Gli altri dettagli della casacca saranno di una tonalità più scura, quasi tendente al blu. I nomi e i numeri dovrebbero invece essere bianchi.

Milan, l'azzurro porta fortuna

Nel 1995/1996, quando appunto una delle maglie era azzurra, il Milan di Fabio Capello vinse lo Scudetto. I tifosi sperano che l'epilogo sia lo stesso anche nella prossima stagione.