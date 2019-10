Sfera Ebbasta e Andrea Petagna aprono un locale a Milano

A Milano, in via della Moscova, è stato inaugurato il ristorante Healthy Color: punterà su qualità ed ecosostenibilità.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 08:41 | aggiornato 17/10/2019 08:46

Da amici a soci in affari. Sfera Ebbasta e Andrea Petagna hanno appena inaugurato un ristorante a Milano, precisamente in via della Moscova. Si chiama Healthy Color e punterà su qualità ed ecosostenibilità. Nel menù del locale, in cui calcio e musica si incontrano, sono presenti poke hawaiani, tartare di pesce e di carne, avocado ripieni, insalate, pankake e molto altro. Ah, tutto "alcol free".

Petagna e Sfera si conoscono da molto tempo. Una prova del loro legame si vide durante la scorsa stagione, quando l'attaccante della SPAL dedicò il gol segnato in casa contro il Genoa alle vittime della tragedia di Corinaldo dell'8 dicembre 2018.

È stato un gol speciale per me - disse Petagna - soprattutto per il mio amico e fratello Sfera Ebbasta. Un pensiero speciale per le vittime e per le loro famiglie. Una tragedia che mi ha segnato e che non dovrebbe mai accadere oggigiorno

Oggi invece su Instagram scrive: