Le parole del designatore arbitrale rilasciate nella sede di Sky dove era presente per un workshop.

di Redazione Fox Sports - 17/10/2019 17:35 | aggiornato 17/10/2019 17:40

Presente nella sede di Sky per un workshop, il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport 24 in cui ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione e ha affrontato tanti altri argomenti:

Ad oggi gli interventi del VAR sono stati 33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto alle statistiche della passata stagione. Nonostante l’utilizzo del VAR, quest’anno sono stati commessi sei errori, che sono molti, anche se siamo comunque all’1,3% di errori sul totale delle decisioni prese. Ma, soprattutto, tre di questi sei dovevamo evitarli. Il VAR non cancella gli errori al 100% perché c’è sempre il fattore umano, ma anche la tecnologia può avere dei problemi, come successo a Genova (Genoa-Atalanta, ndr) con due telecamere che sono rimaste escluse dal check su un rigore. Di conseguenza, non ha permesso un controllo perfetto. Può capitare

Sull'eventualità che in futuro gli assistenti spariscano, Rizzoli dice:

I guardalinee serviranno sempre come impatto, l’arbitro da solo ha meno possibilità di controllo. Magari, gli assistenti, come sono chiamati oggi, collaboreranno molto di più su situazioni tecniche in campo e, magari, saranno un po' più liberi sulle valutazioni delle posizioni di fuorigioco

Rizzoli: "Un arbitro donna? Quando se lo meriterà"

Sulla possibilità di promuovere un arbitro donna in Serie A:

Quando se lo meriterà. È una questione di meritocrazia, non è una questione solo di uomo o donna. Il calcio femminile è cresciuto tantissimo e la capacità anche tecnica e arbitrale femminile è cresciuta tantissimo. Ho visto ragazze arbitro in Uefa allenarsi con gli arbitri e avere prestazioni uguali, se non migliori, degli uomini

Sugli episodi di razzismo: