Inizialmente sanzionato con due giornate di stop per aver esageratamente protestato con l'arbitro Massa, la pena è stata ora ridotta a un turno di squalifica. L'ex tecnico dello Shakhtar salterà così la gara contro la Sampdoria di Ranieri del 20 ottobre e tornerà per il big match dell'Olimpico contro il Milan in programma il 27 ottobre.

Dopo tante brutte notizie, finalmente un motivo per cui accennare un sorriso in casa Roma. È stato infatti parzialmente accolto dalla Corte Sportiva di Appello il ricorso presentato dai giallorossi contro la squalifica rimediata dall'allenatore Paulo Fonseca dopo la partita di campionato contro il Cagliari del 6 ottobre scorso. .

