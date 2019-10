Premier League, Liverpool: Mané, meglio aiutare che avere 10 Ferrari

Fino a questo momento ha segnato cinque gol in otto partite, Sadio Mané è il trascinatore del Liverpool in questo avvio di Premier League, dove i Reds stanno volando e conducono attualmente la classifica del campionato con 8 successi consecutivi in altrettante gare.

L'attaccante senegalese si sta dimostrando imprendibile sul terreno di gioco, un'esuberanza che poco si addice al suo stile di vita molto riservato fuori dal campo. Nella vita Mané è un tipo molto timido, non gli piace parlare di lui, né tanto meno ostentare le proprie qualità o la propria ricchezza.

Ecco perché le parole rilasciate ai media da Sadio Mané sono molto rare, come confermato anche in questa breve intervista rilasciata all'emittente Teledakar, dove la stella della Premier League ha raccontato il suo rapporto con il denaro:

Perché dovrei volere dieci Ferrari, venti orologi e due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo? Io so cosa voglia dire avere fame, ho lavorato nei campi, sono sopravvissuto alle guerre, ho giocato a calcio a piedi nudi, non sono andato a scuola perché non potevo permettermelo. Oggi con quello che guadagno grazie al calcio posso aiutare la mia gente, ho costruito scuole e uno stadio, fornisco vestiti, scarpe, cibo per le persone in estrema povertà. Preferisco che il mio popolo riceva un po' di ciò che la vita mi ha dato.