Ieri un incontro risolutivo tra giocatore, agente e club: Lorenzo sabato sarà titolare. Si è parlato anche di rinnovo, ma non è scontato.

di Francesco Maria Bizzarri - 17/10/2019 12:36 | aggiornato 17/10/2019 12:41

Aria meno tesa in casa Napoli. Ma esiste sempre un caso Lorenzo Insigne. Ieri c'è stato un incontro all’interno del centro sportivo azzurro che è servito a calmare le acque. C’erano Mino Raiola, arrivato in città per l’occasione, il ds Cristiano Giuntoli, Carlo Ancelotti e il giocatore stesso. Una chiacchierata amichevole, tranquilla, utile per risolvere il problema.

Quale? Insigne non è più al centro della squadra. Lo i fatti: minutaggio inferiore alle aspettative, le panchine, addirittura una tribuna. Lorenzo vuole capire, già in passato con l’allenatore ci sono state piccole scintille.

Sabato Insigne sarà capitano del Napoli nella sfida al Verona. Si riparte da qui, dopo l’ennesima diatriba. Si prosegue insieme. E c’è anche l’ipotesi di rinnovo all’orizzonte.

Non c’è un gran feeling tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne. Alcuni atteggiamenti del capitano non sono piaciuti al tecnico, che lo ha pure messo in tribuna nella sfida di Champions League tra Napoli e Genk. L’ultimo episodio prima di uno scontro definitivo. Ma in città è arrivato Mino Raiola, l’agente de “Il Magnifico”. Ieri dopo l’incontro con tecnico e ds a Castel Volturno è uscito il sole. Scacciati via tutti i dubbi e i problemi tra allenatore e giocatore. Una chiacchierata di oltre due ore tranquilla e amichevole era quello che ci voleva in un momento che sembrava delicato. Insomma, strappo ricucito. Almeno per ora.

Atto secondo

È già la seconda volta che Mino Raiola arriva a Napoli con Insigne al centro del suo viaggio. A maggio, a casa di Ancelotti e con De Laurentiis, si era parlato anche di rinnovo del contratto. Un discorso ripreso ieri pomeriggio: c'è la possibilità di un prolungamento confermando lo stipendio di 4,5 milioni di euro percepiti già oggi. Questa la proposta del club che non soddisfa né Insigne né Raiola. Il presidente non è intenzionato a concedere aumenti, una presa di posizione che fa storcere il naso ai diretti interessati. Si lavora in questo senso, senza escludere la cessione a fine stagione. Raiola tornerà a fare visita, ha i genitori che vivono sulla costiera amalfitana. E in agenda, di sicuro, ha già messo la questione del rinnovo di Insigne. Senza escludere colpi di scena.