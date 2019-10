Si muove il mercato dei piloti. Una delle ultime voci riguarda Johann Zarco, appiedato dalla KTM e destinato negli ultimi tre gran premi della stagione a salire in sella alla LCR Honda prendendo il posto di Takaaki Nakagami. Poi lo aspetta un approdo alla HRC dove sostituirebbe Jorge Lorenzo. Una voce che non fa felice Valentino Rossi, che ha parlato così a Sky Sport:

Zarco in orbita Honda? Un peccato, la Yamaha lo aveva cercato per averlo come test rider, sarebbe stato importante. Ha già guidato la M1 e poteva essere di aiuto. Se non verrà Zarco, bisognerà trovare qualcun altro veloce per il test team

Valentino ha poi parlato degli obiettivi che si è prefissato in questo finale di stagione:

L'obiettivo è sempre lo stesso, fare delle belle gare e fare punti, essere davanti. Queste sono tre belle gare, su belle piste e dobbiamo cercare di andare forte. Motegi è una pista che mi piace molto, venire in Giappone è sempre bello, sei in un altro mondo. Arriviamo da un periodo difficile, con due gare che sono andate abbastanza male, abbiamo avuto dei problemi con il grip nel posteriore, dovremo lavorare per migliorare questo aspetto. Dobbiamo modificare per migliorare, soffro molto in questa cosa e proveremo a fare delle altre cose per vedere se riusciremo ad andare meglio