Roma, Monchi rivela di essere stato cacciato

Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un'altra cosa, ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati. Quindi ho fatto uno studio. Ho scoperto che non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo, oltre che economico di circa 20 milioni e soprattutto nel conto dei risultati.

L'ex direttore sportivo del club giallorosso torna sulla sua esperienza in Serie A e dice di aver calcolato i milioni persi per gli infortuni.

