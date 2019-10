Negli Stati Uniti continua a esserci Ibrahimovic in cima alla classifica dei giocatori più richiesti ai negozi di maglie ufficiali.

di Marco Ercole - 17/10/2019 11:11 | aggiornato 17/10/2019 11:16

Zlatan Ibrahimovic continua a dominare la Major League Soccer. E non solo dal punto di vista delle sue prodezze sul terreno di gioco. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, quella dell'attaccante svedese del Los Angeles Galaxy è la maglietta in cima alla classifica delle più vendute nel calcio statunitense, proprio come accaduto nel suo anno d'esordio con la squadra californiana.

Secondo il rapporto sulle magliette ufficiali vendute sul sito MLSStore.com, l'attaccante svedese ha battuto giocatori come Josef Martinez e Carlos Vela per il secondo anno consecutivo, oltre ad essere al di sopra di altre figure di spessore del campionato, come le due leggende che hanno appena salutato la MLS quali Wayne Rooney o Bastian Schweinsteiger, oppure Nani, unico tra i nuovi acquisti del campionato statunitense a finire tra i primi 25.

MLS, la maglia di Zlatan Ibrahimovic è la più richiesta

Le magliette più vendute in MLS

Dalla classifica si può notare come i Seattle Sounders siano la squadra di MLS ad aver piazzato il maggior numero di giocatori tra i primi 25 (ben 4), mentre per quanto riguarda i Los Angeles Galaxy, oltre a Zlatan Ibrahimovic compaiono in questa graduatoria anche Sebastian Lletget e Romain Alessandrini.

Ecco la lista delle prime 25 magliette più vendute in MLS, secondo i dati ufficiali forniti da MLSStore.com: