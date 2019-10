Recuperati beni economici per un valore di 10mila euro, ma anche oggetti di valore ed effetti personali, come la medaglia Champions di Thomas.

di Marco Ercole - 17/10/2019 11:40 | aggiornato 17/10/2019 11:44

Nell'ultimo periodo in particolare questi ladri sono stati una spiacevole sorpresa per tanti giocatori di Liga rientrati a casa dopo le rispettive partite con Real e Atletico Madrid, hanno provocato reazioni sconvolte e furiose da parte delle famiglie di questi stessi calciatori e alimentato la paura per quello che sarebbe potuto accadere e che per fortuna non è mai accaduto.

Adesso la banda di ladri che ha colpito a ripetizione le abitazioni dei tesserati delle Merengues e dei Colchoneros, però, è stata finalmente colpita (almeno in parte), come annunciato da Eldiario.es.

Liga, arrestati i ladri delle case di Real e Atletico Madrid

Il portale spagnolo ha infatti diffuso la notizia dell'arresto di quattro persone sospettate di far parte di quella banda che nell'ultimo periodo ha svaligiato le case - tra gli altri - di Zidane, Casemiro, Morata e Thomas, sfruttando i loro impegni in Liga o nelle coppe, entrando all'interno delle abitazioni nonostante dentro ci fossero familiari o dipendenti dei tesserati di Real Madrid e Atletico.

Dopo questa operazione della Guardia Civile spagnola è stata anche recuperata parte della refurtiva per un valore di circa 10mila euro in contanti, più gioielli e altri oggetti, tra cui il passaporto di Thomas Partey e la sua medaglia di vice campione della Champions League.